Biella 4 Racing e i Babbi Natale in Moto

È stata una domenica particolare quella appena trascorsa in casa Biella 4 Racing dove, infatti, i suoi rappresentanti, hanno partecipato all’edizione 2019 di “Babbo Natale in Moto”, evento benefico a scopo solidale per i bambini ricoverati presso il Nosocomio di Biella. “Siamo lieti di aver potuto partecipare a questa importante iniziativa”, commentano i portacolori della Scuderia Laniera, “e ci teniamo a ringraziare gli Organizzatori che ci hanno voluto con loro e la nostra navigatrice Arianna che ha fatto da filo di collegamento fra la nostra realtà e gli stessi.

Poter dare il nostro apporto nella raccolta di giocattoli per i bambini ricoverati presso il nostro Ospedale e poterli portare direttamente in reparto, ci ha riempito di orgoglio in questo periodo di feste dove è giusto ricordarsi ancor di più di chi è meno fortunato di noi o sta attraversando un periodo di difficoltà. Poter sfilare con i nostri mezzi stradali contornati da Motociclisti-Babbi Natale da Cossato a Biella è stato molto bello e divertente, con molta gente lungo il percorso ad attenderci e salutarci. Sicuramente non faremo mancare il nostro apporto anche alle edizioni future”. Proseguono invece a pieno ritmo i preparativi per il 4° Corso Navigatori/Regolarità, in programma a gennaio 2020.

“I preparativi proseguono spediti”, affermano i portacolori B4R, “con la messa a punto del materiale necessario al Corso stesso, che si terrà, lo ricordiamo, nelle giornate del 9 - 14 - 16 gennaio 2020, presso la nostra sede di ritrovo settimanale allo Sportec Center di Gaglianico, in via Napoli n°33, con orario indicativo dalle ore 21.00 alle 23.00. Le prime iscrizioni sono già giunte, e speriamo ne arrivino molte altre a quello che è un Corso improntato all’ottenimento dell’attestato necessario per il rilascio della “Prima Licenza Rallystica”, sia per quanto riguarda i piloti, sia per quanto riguarda i navigatori, senza il quale non si potrebbe avere. Come sempre, per non lasciare nulla al caso, avremo un occhio di riguardo anche all’aspetto Regolarità, sempre molto cara alla nostra Scuderia.

Per chi volesse avere maggiori informazioni o iscriversi al Corso può farlo contattando i numeri 3388661338 (Alberto) oppure 3470077507 (Luca) o scrivendo alla nostra mail di Scuderia biella4racing@hotmail.com, oppure consultare la nostra pagina Facebook Biella 4 Racing A.S.D., dove troverà tutte le notizie a riguardo. Ricordiamo infine che la consegna degli attestati avverrà sabato 25 gennaio 2020 alla Cena Sociale di Scuderia 2019, che si svolgerà presso il Living Garden di Cossato”.