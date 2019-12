Aspettando Natale, Voci in musica in concerto ad Andorno, Pettinengo e Tollegno

Venerdì 13 dicembre il coro di voci bianche "Voci in musica" dell'istituto comprensivo di Andorno Micca ha effettuato due concerti natalizi. Il primo si è svolto in mattinata presso il centro diurno per anziani Casa di giorno: grande è stata la partecipazione dei numerosi ospiti che con molto entusiasmo hanno accolto e applaudito i piccoli cantori.

Il secondo concerto si è tenuto la sera a Pettinengo nella splendida cornice di Villa Piazzo. L'evento, organizzato dall'amministrazione comunale, alla presenza di tutte le associazioni del paese, ha visto anche la partecipazione del Deer valley choir, che alternandosi con il coro dei bambini, ha dato vita ad una suggestiva serata, molto apprezzata dal numerosissimo pubblico. Entrambe le formazioni sono state dirette da Maria Francesca Garbaccio e Sara Viale.

I musicisti Alessandro Lamantia al pianoforte e Maurizio Mercandino alla tastiera hanno accompagnato i cori. Sabato 15 nella chiesa parrocchiale di Tollegno è proseguita la tournee. Nonostante il clima gelido molti tollegnesi e non hanno partecipato allo spettacolo con entusiasmo e si sono divertiti ascoltando insieme al coro del comprensivo di Andorno e al Deer valley choir anche il Monte Mucrone. Ospiti d'eccezione gli alunni di terza media di Tollegno che hanno presentato alcuni brani al flauto. Davvero un bel momento che ha introdotto il pubblico nello spirito natalizio, come hanno sottolineato il sindaco Pier Giuseppe Acquadro e il dirigente scolastico Maria Luisa Martinelli.