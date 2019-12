“Auguri di Buone Feste” da Tecnocasa, Tecnorete e Kiron

“Gli affiliati Tecnocasa, Tecnorete e Kiron sono presenti da oltre vent’anni sul territorio Biellese; ci potete trovare nei nostri uffici di Biella, Tollegno, Vigliano Biellese, Quaregna, Valdilana, Occhieppo Superiore e Cavaglià per le vostre compravendite e locazioni immobiliari.

La presenza di più uffici sul nostro territorio ci consente di essere capillari offrendo un servizio il più possibile rapido e professionale. Proponiamo un servizio di consulenza al cliente per pratiche urbanistiche e catastali per arrivare al rogito notarile con l’immobile in ordine da ogni punto di vista. E se si ha necessità di accedere ad un mutuo per l’acquisto della casa è presente a Cossato Kiron, mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa.

Con l’occasione vi auguriamo di trascorrere un Felice Natale insieme alle persone a voi più care e un 2020 ricco di gioia e serenità.

Buone Feste a tutti!”.