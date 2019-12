Finalmente sono arrivati i panettoni di Salvatore de Riso da Cioccolato

Taf. 500 grammi e 1 chilo. Gusti: classico Milano, Mandorlato, Frutti di Bosco e come new entry il Pandoro. In assaggio tutta la settimana, accompagnano le cioccolate artigianali in tazza di Cioccolato Taf.

Cioccolato Taf si trova a Biella in via Garibaldi 5.

Per info e prenotazioni: 015 22341.