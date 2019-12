Sit - In indetto dal Comitato Salussola Ambiente è Futuro in occasione della Prima conferenza dei servizi. Venerdì 20 dicembre alle 9 incontro fuori dalla Provincia di Biella per dire NO alla mega discarica di amianto a Salussola Brianco.

I presenti durante la conferenza saranno la società Acqua e Sole srl, Comune di Salussola, Comune di Dorzano, la Provincia di Biella, Arpa e Asl.