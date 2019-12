Postua: torna la mostra vendita di 150 Presepi da tutto il mondo

Alla Comunità Educativa Missionaria di Curino San Nicolao, anche quest’anno, fervono i lavori per allestire la mostra-vendita di Presepi da tutto il Mondo a Postua, al centro polivalente.

L'associazione ha già esposto dal 1° all’ 8 Dicembre a Trino, nella chiesa di San Lorenzo, e domenica 15 dicembre sono stati ospiti al Presepe Gigante di Marchetto.

"Stiamo ora facendo il possibile per poter allestire e aprire la Mostra-Vendita a Postua per domenica 22 dicembre - spiegano i membri dell'associazione - e sarà aperta al pubblico i giorni festivi e pre festivi, per tutto il periodo natalizio fino al 6 gennaio. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Postua e gli organizzatori della manifestazione 'Postua paese del Presepio' che anche quest’anno mettono a nostra disposizione una sala del centro polivalente e possiamo così offrire ai visitatori, in un ambiente caldo accogliente, i nostri oltre 150 presepi provenienti da 20 paesi diversi".