Brand reputation e marketing per le piccole attività: ecco perché averne cura

Per Brand Reputation si intende tutto ciò che crea e alimenta la reputazione di un brand, che sia esso un’azienda, un’agenzia o un libero professionista. La reputazione è ciò che le persone pensano o dichiarano del brand e influisce sulle scelte d’acquisto per tanti motivi: accuratezza, affidabilità, vicinanza di principi ecc… Quindi l’immagine del brand è cosa questo fa e dice per vendere i suoi prodotti e per entrare in contatto con i clienti. Oggi basta poco ad alterare la percezione che hanno le persone di un marchio, motivo per cui è da questa opportunità che le piccole aziende potrebbero partire per rendersi più competitive rispetto ai tempi che corrono. L’esigenza della piccole aziende italiane, infatti, non tanto la digitalizzazione a tutti i costi ma lo studio di come questa possa apportare cambiamenti ad una piccola realtà imprenditoriale e ai suoi clienti. Sono loro il fine ultimo di qualsiasi strategia e questo deve diventare il primo parametro da analizzare per chi lavora in una piccola o media impresa

L’immagine dei brand locali

Se parliamo di Coca Cola basta fare una semplice ricerca sul web per capire che, in primo luogo, questa è la cosiddetta “top of mind” tra le bevande gassate per la tavola. Questo significa che è il brand che viene nominato dalla maggior parte delle persone quando si chiede loro di pensare ad un marchio che produce bevande analcoliche. Se però facciamo riferimento ad un piccolo brand come un negozio di abbigliamento o un parrucchiere, la questione si fa più complessa. Difatti sarà difficile trovare informazioni sul web circa il fatturato, le interazioni sui social e le scelte d’acquisto delle persone. Per parlare di brand reputation di piccole aziende bisogna quindi ridimensionare le indagini al contesto locale in cui queste vivono e lavorano. Questo cambiamento, stando ai dati raccolti da ANSA e risalenti al 2019, mostrano come le piccole e medie imprese italiane abbiano deciso di adottare maggiormente il web come canale di vendita e di promozione. Questo è sicuramente un bene ma non assicura affatto risultati tangibili e si può tradurre costi passivi aggiuntivi che sovraccaricano il bilancio.

Cosa influenza l’immagine di una piccola azienda?

La risposta può essere fin troppo ampia da trattare, per questo ci limitiamo alle caratteristiche oggettive che possono influenzare sensibilmente l’immagine di una piccola azienda come l’ubicazione geografica, l’opinione di chi è già cliente, il modo in cui i dipendenti si interfacciano con le persone, il prezzo ed il servizio rispetto ai competitor e le modalità con cui l’azienda si promuove online ed offline. Questo vale per le città piccole e per chi vende servizi o beni di immediato consumo come palestre, parrucchieri, ristoranti, bar e negozi di abbigliamento.

L’immagine di una piccola impresa, dopotutto, passa sopratutto da come questa si rende operativa sul territorio e nell’immediata fruizione dei suoi servizi. Da questo dipende la maggior parte della capacità attrattiva che avrà sulla sua zona di riferimento e, in secondo luogo dalla pubblicità.

Uno stile sempre riconoscibile

Un modo per farsi sicuramente notare è quello di presentare la propria sede al meglio, partendo proprio da ciò che è sotto l’occhio di tutti i clienti: le divise e gli accessori dei dipendenti. Le divise in molto casi di attività commerciali locali fanno parte del servizio offerto e possono essere un modo più utile di una strategia social dilettantesca a migliorare l’immagine. Ovviamente queste operazioni passano anche per la ricerca di nuovi clienti e, in casi come questo, il miglior modo per farlo non è investire massicciamente in pubblicità ma sfruttare il canale del passaparola da chi è già un cliente affezionato, magari invogliandolo a lasciare una buona recensione. L’immagine e la brand reputation passano per lo più offline e riguardano la cura con cui i titolari del ristorante sono in grado di rendere gradevole ogni aspetto del rapporto con i clienti, a partire dalle divise dei dipendenti. Tra le proposte di abbigliamento personalizzato offerto da Duelle-Promotions ci sono tante piccole occasioni da cogliere al volo per rinnovare lo stile con cui sono accolti i clienti. L’immagine di una piccola azienda passa sopratutto dalle piccole cure che si hanno per i clienti di tutti i giorni prima ancora di andare a cercarne nuovi altrove.