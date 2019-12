Dal Nord Ovest: Licenziato, brucia le auto dell'ex datore di lavoro

Il datore di lavoro non gli rinnova il contratto e lui, per vendetta, insieme ad un complice, brucia alcuni veicoli di proprietà dell'imprenditore. Dopo mesi di indagine, la Polizia di Stato di Novara ha individuato i responsabili, 27 e 26 anni che la notte del 2 marzo 2019 avevano incendiato dei veicoli in sosta, procurando diversi danni e l’evacuazione di diverse famiglie da alcuni immobili della periferia di Novara. I particolari dell'operazione saranno forniti nel corso di una conferenza stampa questa mattina alla Questura di Novara.