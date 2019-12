Vigliano: Scontro tra auto e moto a Vigliano, giovane in ospedale FOTO

È di un ferito il bilancio dell'incidente accaduto poco fa, dopo le 19 di oggi 18 dicembre, in via Milano a Vigliano, all'altezza del Bar Mille Voglie. A scontrarsi un'auto e una moto, il cui conducente è rimasto ferito e per questo trasportato in ospedale dagli operatori sanitari del 118. Dai primi riscontri pare che abbia riportato delle lesioni alle gambe, ma le sue condizioni sono al momento sconosciute. Il traffico è rallentato in entrambe le direzioni. Cause e dinamiche dell'accaduto sono ora al vaglio della Polizia.