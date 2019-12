Cossato: Fumo anomalo da una canna fumaria, residenti lanciano l'allarme

Attimi di apprensione questa mattina, 18 dicembre, per una canna fumaria di un'abitazione a Cossato. Notando un'eccessiva quantità di fumo uscire dal comignolo, i residenti hanno richiesto l'intervento dei Vigili del fuoco. Al momento pare si sia trattato di una piccola anomalia nell'impianto, che non ha provocato incendi o altri danni. Dopo le opportune verifiche, gli uomini del 115 hanno riscontrato che la situazione non era pericolosa.