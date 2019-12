Biella, giovane travolto in corso 53^ Fanteria

Non si conoscono le condizioni del giovane che stamattina poco prima delle 8 è stato investito in corso 53^ Fanteria. Il ragazzo, dall'apparente età di 18 anni e probabilmente con le cuffie auricolari indossate, avrebbe attraversato la strada quando stava sopraggiungendo una Volkswagen Polo, direzione centro città, con al volante una donna di mezza età. L'urto è stato violento e il giovane ha sfondato il parabrezza per poi essere sbalzato sull'asfalto. Immediatamente soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano dall'ambulanza del 118. L'automobilista era in stato di chock ed è dovuta ricorrere alle cure sanitarie. I rilievi sono affidati agli agenti della polizia locale che dovranno stabilire l'esatta dinamica dell'investimento.