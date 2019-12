Biella: arrestati ieri in via Palazzo di Giustizia, processata la coppia che coltivava marijuana in casa

Processati per direttissima nel pomeriggio di oggi 18 dicembre M.M. 31enne residente a Biella ma domiciliato a Torino, difeso dal legale Pier Franco Bottacini e la sua convivente M.A.T.C. 21enne difesa dall'avvocato Domenico Duso del foro cittadino. La coppia era stata arrestata ieri mattina dagli agenti della squadra volante per una piantagione, scoperta nel sottotetto dell'abitazione, di piante di marijuana in via Palazzo di Giustizia, a pochi passi dal tribunale.

Al 31enne sono stati concessi gli arresti domiciliari con la possibilità di recarsi al lavoro mentre la compagna è stata liberata con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambi gli avvocati hanno chiesto il rito abbreviato condizionato a una perizia sulle piantine (10 in totale di altezza compresa tra i 50 e 180 centimetri e tutte sequestrate così come l'impianto di areazione e illuminazione) per accertare la quantità di principio attivo. Il processo ripartirà a gennaio.