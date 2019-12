A Pray l'ultimo saluto degli amici e dei familiari a Daniele

Daniele Fizzotti era amato da tanti. Gli amici di sempre erano lì oggi, nella chiesa di Santa Rita a Pray e, come un sol uomo, 6 di loro lo hanno trasportato fin dentro la chiesa, dove alle 15 sono stati celebrati i suoi funerali. Tanti i giovani presenti alle esequie accorsi per salutarlo un'ultima volta.

La montagna e la musica erano le sue passioni ma uno di questi gli è stato fatale: il giovane 32enne infatti si è spento domenica scorsa sotto una valanga ad Alagna mentre si divertiva con i suoi amici e faceva ciò che più amava. L'altra passione di Daniele era suonare la sua chitarra,accanto a lui anche nell'istante dell'ultimo saluto. Ben saldo in cima al feretro, lo strumento musicale non lo ha lasciato solo. Così come non lo hanno lasciato solo gli amici e i parenti che, aggrappandosi l'un l'altro per farsi forza, hanno avvolto Daniele in un caloroso abbraccio.