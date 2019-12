La “Magia del Natale” prende vita da Walhalla… E il video diventa virale VIDEO

Come da tradizione, anche quest'anno lo storico locale biellese di via Repubblica 68 ha deciso di fare gli auguri di Natale con un video in puro stile “Walhalla Cocktail Bar”.

“Questa volta abbiamo voluto fare di più, abbiamo voluto lanciare un messaggio - spiega Francesco Pogni, titolare del locale - In queste settimane di corsa al regalo, di code alla cassa, traffico e stress, abbiamo notato in tante persone troppe rughe e pochi sorrisi. Per questo abbiamo voluto dare una nostra espressione di due mondi paralleli, il primo in cui troppo spesso ci si lascia guidare dalla noia, dal nervoso e dal consumismo; il secondo invece è quello che proviamo a creare ogni volta che apriamo le porte del nostro locale. Un ambiente allegro, spensierato in cui ci si può confrontare, si può ridere, scherzare e stare insieme”.

Nella speranza di far riflettere e strappare un sorriso, Walhalla Cocktail Bar augura buone feste a tutti.



La Magia del Natale

Happy Christmas!

Walhalla Staff & Friends