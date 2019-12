Dal 2020 il doposcuola è alla primaria Cridis

Alla Primaria Gromo Cridis del Vernato dal 7 gennaio 2020 partirà il servizio di doposcuola.Da martedì a venerdì dalle 15,50 alle 17,30 i bambini potranno dedicarsi ad attività creative e laboratoriali e allo svolgimento dei compiti.

E' stata la sinergia delle realtà presenti nello storico quartiere del Vernato con il supporto della Dirigenza scolastica dell'IC San Francesco d'Assisi a far decollare il doposcuola, servizio sempre più utile per tante famiglie. Sarà la Cooperativa Tantintenti a coordinare i suoi operatori, i genitori volontari della Parrocchia San Biagio, i volontari della Sezione Alpini Centro-Vernato, ed Elena Taverna dell'associazione "Amici del Vernato" che hanno dato anche un contributo economico.

Il supermercato Conad di via Ivrea, grazie a una convenzione con la scuola primaria Cridis, che permette di trasformare i punti spesa in un contributo per la scuola, ha devoluto la somma di 1240 euro per finanziare il servizio di doposcuola. Tutto ciò ha permesso alle famiglie di pagare una quota simbolica di 10 euro al mese.