A Bioglio il pranzo degli auguri all'Immacolata con l'associazione sportiva FOTO

Pranzo degli auguri a Bioglio con l'amministrazione comunale e l'ASD Biogliese. L'evento ha avuto luogo lo scorso 8 dicembre, nel giorno dell'Immacolata. Dopo la messa delle 11 con la benedizione del nuovo altare si è passati al momento più atteso della giornata: il pranzo degli auguri organizzato per le 13 dal comune e preparato dall'Associazione Sportiva Biogliese. Durante l'evento sono stati premiati 5 giovani atleti biogliesi: Noemi Rossetti che ha partecipato ai campionati europei 2018; Emma Costa per il bronzo ai campionati italiani under 17 di sollevamento pesi; Marta Cantono campionessa italiana basket paralimpico; Enrico Cerruti oro nella mezza maratona ai mondiali paralimpici ad Abu Dhabi e Alessia Gruppo campionessa italiana under 13, bronzo under 15, detentrice dei tre record italiani di slancio, strappo e totale.