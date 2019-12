Tutela ambientale, a Vigliano un punto informativo sulla raccolta differenziata

Sabato 21 dicembre, dalle 14 alle 18, la biblioteca civica di Vigliano ospiterà un punto informativo sul tema della corretta raccolta dei rifiuti, nell'ambito di un ampio progetto comunicativo sulla tutela ambientale del Cosrab e del Comune, finanziato dalla Regione Piemonte.

Un pomeriggio d'informazione per illustrare ai cittadini il nuovo calendario 2020, in distribuzione in questi giorni in tutte le abitazioni viglianesi, e le funzionalità di Junker, l'app per la raccolta differenziata. Infine, verranno fornite le informazioni per assistere ad uno spettacolo gratuito dal titolo "Evoluzione: memorie postume di un australopiteco" che andrà in scena il 31 gennaio al Teatro Erios.