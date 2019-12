Oltre 28mila passaggi al Borgo di Babbo Natale, grandi emozioni all'edizione 2019 FOTOGALLERY

20200 adulti, 10mila bimbi, 70 volontari, 400 kg di panettoni e pandori, 50 kg di the, 8 laboratori per bambini, 110 studenti di alternanza scuola lavoro. Sono questi alcuni dei grandi numeri che hanno caratterizzato l'edizione 2019 del Borgo di Babbo Natale a Candelo. Anche quest'anno l'evento, organizzato dalla Pro Loco di Candelo con il patrocinio e la collaborazione del comune e delle numerose associazioni del paese, ha attirato numerosi spettatori sia dal Biellese che dalle zone limitrofe e da tutta Italia.

"Che dire, è stato un borgo da un sapore particolare" racconta soddisfatto il presidente della Pro Loco Cristian Bonifacio. "Innanzitutto, è stato il primo sotto la mia gestione come presidente della Pro Loco e non nego la mia soddisfazione nel poter dire che, nonostante un fine settimana e mezzo di pioggia, il risultato è stato stupefacente. Poi abbiamo ricevuto tantissimi complimenti per l'organizzazione dalle circa 28mila persone tra adulti e bambini e questo è il premio più grosso perché tutti noi diamo anima e cuore "da volontari" per la riuscita di questi eventi. A noi del direttivo si aggiungono tutti i volontari e le altre associazioni che creano "mini eventi" a contorno per attirare sempre di più chi viene a trovarci. Ora ci dedicheremo a Candelo in fiore, che per noi è l'evento madre che oggi porta turisti a Candelo e sul territorio da tutta Europa".