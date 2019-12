Candelo per tutti (minoranza): "Cittadini sacrificati sull'altare del turismo"

Riceviamo e pubblichiamo il resoconto del gruppo di minoranza Candelo per tutti sul consiglio comunale del 16 dicembre:

"In discussione, essenzialmente, il bilancio preventivo 2020-2022. Per il sindaco, Candelo deve diventare nei prossimi 5 anni una Candelo turistica. ... esattamente come hanno sostenuto le Amministrazioni degli ultimi 20 anni e con quale RISULTATO? Perdere sempre più il concetto di Candelo residenziale, perché ai cittadini servono servizi (asilo nido, scuolabus , ecc...) e non turisti.