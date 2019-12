A Biella Nova Estetica Specialistica, da 12 anni leader nel settore dell’estetica avanzata

A Biella un nuovo modo di intendere l’estetica: da Nova Estetica Specialistica l’obiettivo è quello di rendere più splendente la bellezza innata di ogni donna. Il loro stesso logo parla del modo di intendere l’estetica, grazie alla simbologia della farfalla, da sempre simbolo di rinascita e aspirazione ad una forma ideale di bellezza.

Il nome che li contraddistingue affonda le sue radici nell’affascinante mondo dell’astronomia: Nova è infatti il nome di una stella soggetta a milioni di implosioni ed esplosioni, che ne determinano così l’aumento della luminosità.

NOVA estetica specialistica, azienda leader nel settore dell’estetica avanzata, con otto centri sul territorio piemontese, attraverso le migliori tecnologie disponibili in campo estetico e sul mercato, permette di raggiungere elevati standard qualitativi ed ottimi risultati, unite ad una specifica formazione del personale qualificato ed ad un metodo unico ed esclusivo che garantisce risultati eccellenti, certi e duraturi, anche grazie a percorsi altamente personalizzati.

E per chi questo Natale vuole regalarsi un trattamento, per le nuove iscrizioni nel mese di dicembre, oltre al 20% di sconto per l’acquisto di un percorso personalizzato, in omaggio tre trattamenti (scadenza il 30 dicembre 2019).

Per maggiori informazioni: Via Costantino Crosa, 12 A, Biella – Tel. 015 0156714