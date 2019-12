Cerrione: Corso gratuito di antiaggressione con Gianluca Zaghi e Biagio Oliva

Lunedì 16 dicembre, dalle 20 alle 22, si è svolto a Cerrione, presso la palestra IDMA, un corso gratuito di antiaggressione con gli istruttori Gianluca Zaghi e Biagio Oliva, destinato in particolar modo alle donne ma utile, in realtà, a chiunque volesse acquisire nozioni base connesse alla difesa da aggressioni da strada.

Nella serata, alla quale hanno partecipato in particolar modo esponenti delle forze dell'ordine e guardie particolari giurate, ma che ha visto la presenza anche di persone provenienti da altri settori lavorativi, sono state viste modalità fisiche e psicologiche di reazione ad aggressioni di vario tipo, come quella verbale, il tentativo che può fare l'aggressore di trattenere la vittima per un braccio, strangolarla, o tentare la violenza sessuale vera e propria.

Al termine della serata sono stati distribuiti anche dei fischietti, strumenti semplici quanto utili per richiamare l'attenzione nel malaugurato caso in cui si venisse aggrediti.