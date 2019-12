“No aumento delle tasse e lavori a Cossato per 1,5 milioni”. La giunta Moggio presenta per la prima volta il bilancio di previsione

“Per la prima volta presentiamo il bilancio annuale di previsione per l'esercizio finanziario 2020 del comune di Cossato. Un obiettivo che siamo riusciti a portare a compimento, grazie soprattutto al grosso lavoro dell'assessore al Bilancio Carlo Furno Marchese e degli uffici comunali”. Queste le parole del sindaco Enrico Moggio, a margine della conferenza stampa di lunedì, 16 dicembre, con gli organi di stampa locali.

“È stata dura ma finalmente ci siamo – prosegue il primo cittadino - C'è la volontà da qui al prossimo futuro di chiudere il bilancio entro la fine dell'anno”. Alcune novità in vista del prossimo anno: innanzitutto, dopo 10 anni, si è concluso il contributo regionale di 140mila euro per la casa di riposo. Ma non solo. “Abbiamo dovuto trovare altri 120mila per gli stipendi dei dipendenti, equiparati a quelli pubblici.- spiega l'assessore Furno Marchese - In pratica, prevediamo una cifra pari a circa 250mila euro che sarà coperta con il taglio della spesa e una riduzione delle spese correnti”. L'altra opzione era un possibile aumento delle aliquote Tasi e Imu. “Ma non è mai stata presa in considerazione – precisa subito l'assessore – e le quote rimangono invariate rispetto all'anno precedente. Così come i servizi a domanda individuale (mensa, asili nidi, scuolabus) che saranno sostenuti dal Comune per il 71,4 per cento”.

Inoltre, per il 2020, è previsto un'ulteriore riduzione del debito medio per abitante. “Dieci anni fa era sopra i mille euro; oggi, con una popolazione di 14mila e 534 persone, si prevede intorno ai 482 euro. In aggiunta a questo, l'indebitamento è sceso a 7 milioni e 900mila euro, con 800mila euro in meno rispetto all'anno precedente. Cossato è un comune solido e, in caso di necessità, si può permettere di effettuare qualche mutuo come nel caso della scuola di Masseria, dove si prevede un mutuo di 340mila euro circa. Si tratta di un mutuo sensato perchè non intacca la parte corrente e la Regione non ci farà pagare gli interessi”. Il piano finanziario dei rifiuti, previsto in questo periodo, è stato spostato al prossimo 30 aprile.

Infine, nel capitolo delle opere pubbliche, sono in previsione interventi per 1 milione e 584mila euro: quasi 200mila per la manutenzione del mercato coperto mentre per la parte esterna il Comune è in attesa di un contributo; 350mila circa andranno per Villa Ranzoni, 300mila per il cimitero locale, 150mila per strade e asfaltature. Infine, altri 740mila euro saranno impiegati nel rifacimento della pista di atletica allo stadio Abate. Il bilancio di previsione è all'ordine del giorno e sarà discusso al prossimo consiglio comunale, previsto per lunedì 23 dicembre, alle 15, nei locali di Villa Berlanghino.