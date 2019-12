Liceo di Valle Mosso: per due anni lezioni a Mosso poi si vedrà

Lunedì 16 dicembre, presso il Liceo di Cossato, si è tenuto un incontro di famiglie e allievi con la Dirigente, Tamburelli, il vicepresidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, il sindaco di Valdilana Mario Carli e l’assessore all’istruzione dello stesso comune, Carlo Grosso: il tema era quello degli ultimi recenti sviluppi che hanno portato ad escludere interventi sulla vecchia succursale di località Valle Mosso e le conseguenze per il futuro degli studenti che frequentano la sede staccata. Molte le cose dette, ma le prospettive che appaiono più "certe" sono queste:

Per l’a.s. 2020 – 2021 le classi della succursale frequenteranno le lezioni ancora nella sede di Mosso; Per l’a.s. 2020 – 2021 a Mosso saranno potenziati i laboratori, al fine di renderli di nuovo adeguati al percorso di studi del Liceo delle Scienze Applicate: questo sarà possibile grazie ad appositi fondi stanziati dalla Provincia.

L’impegno per il 2021 – 2022 di trovare e sistemare una sede a Valle Mosso. Gli amministratori locali hanno confermato che non si tratta di una semplice ipotesi, ma che ci sono in proposito alcune idee molto concrete e strade percorribili e si tratta di identificare, in tempi molto rapidi, la via migliore tra quelle esaminate. Le virgolette alla parola "certe" sono d’obbligo: una mamma ha ben riassunto i dubbi di chi, avendo ascoltato per mesi promesse e rassicurazioni, oggi non è disposto a dare piena fiducia a chi descrive il percorso che dovrà portare alla sistemazione definitiva degli studenti che hanno scelto gli indirizzi della sessione staccata. Per loro c’è stata anche qualche rassicurazione rispetto al fatto che si potranno risolvere alcuni problemi di trasporti che ancora penalizzano chi ora segue le lezioni a Mosso.

Mentre il percorso per la sistemazione della sede di Valle Mosso sembra tracciato e anche i fondi necessari, circa 800 mila euro, dovrebbero già essere stati accantonati, tutta da giocare è la partita per la nuova sede di Cossato; anche se non presenta problemi strutturali la sede centrale del Liceo infatti richiederebbe interventi di manutenzione imponenti, che rendono più conveniente pensare alla costruzione di una nuova scuola: la sua collocazione sarebbe nella zona limitrofa all’edificio esistente. Il vice presidente Ramella ha ammesso che negli ultimi anni la zona del Biellese Orientale ha fatto la parte di Cenerentola rispetto agli investimenti sugli edifici scolastici e che ora rappresenta invece una priorità. Quindi già nel 2020 500 mila euro saranno stanziati per la progettazione del nuovo edificio e la Regione si è impegnata ad attivarsi successivamente per reperire i fondi (8-10 ml) per la sua costruzione.

Un progetto interessante, ma che realisticamente nessuno degli studenti attuali vedrà realizzato e che probabilmente richiederà per poter arrivare in porto tempi lunghi e di difficile definizione. Ha chiuso l’incontro la Dirigente ringraziando gli amministratori intervenuti, in particolare il sindaco e l’assessore del Comune di Valdilana che, anche cercando il supporto delle aziende del territorio, stanno lavorando attivamente per trovare le migliori soluzioni ed identificare gli spazi che potranno ospitare la nuova sede staccata. Da parte loro sia il sindaco Carli, sia l’assessore Grosso hanno ribadito di considerare strategica per il futuro del terzo comune del Biellese la presenza di spazi di formazione rivolti alle nuove generazioni".