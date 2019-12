Al Biellese oltre 1,7 milioni per il ponte della Tangenziale. Ramella Pralungo: “Bene, ora insisteremo per la Settimo Vittone”

Sono 32 su un totale di 76 nell’intero bacino del Po, i ponti che potranno essere messi in sicurezza o ricostruiti in Piemonte da qui al 2023, grazie all’assegnazione delle risorse del cosiddetto Decreto Ponti, il decreto attuativo interministeriale per l’assegnazione di 250 milioni a livello nazionale di euro da parte del Ministero delle Infrastrutture e del Ministero dell’Economia, con una dotazione di 50 milioni per cinque anni, da ripartire tra le regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia e Veneto. In particolare, al Biellese sono destinati 1,745 milioni di euro per due diversi interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza del ponte della Tangenziale di Biella, situato sul torrente Cervo al km 1 della SP 142A, che richiedono risorse per 500 mila euro e per 1,245 milioni. Soddisfatto il vice presidente Emanuele Ramella Pralungo: “Si tratta di due interventi a protezione in alveo dei piloni del ponte della Tangenziale. Ora, insisteremo che venga finanziata la Settimo Vittone”.

Il Piemonte ha ottenuto oltre la metà delle risorse a disposizione per mettere in sicurezza o ricostruire i ponti classificati come ‘prioritari’, in base a requisiti di ‘livello di sicurezza’, ‘traffico interessato’ e ‘popolazione servita’.

"Grazie alla nostra tenacia oggi festeggiamo un risultato importante: abbiamo sbloccato una situazione di notevole criticità per la nostra regione. Siamo particolarmente soddisfatti - sottolinea il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio – per il budget destinato al Piemonte, dove storicamente si registrano danni consistenti a causa delle continue calamità atmosferiche e della mancanza di risorse per la manutenzione. Il percorso realizzato per arrivare a questo decreto ha fatto emergere il valore della vicinanza al territorio: sono infatti gli enti locali i veri protagonisti di questo successo, quali depositari della conoscenza di ciò che realmente serve e delle vere priorità, trasmesse poi a noi per fare le giuste pressioni sul governo centrale".