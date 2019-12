Disacarica di Brianco, la posizione di “Uniti per Cavaglià”

Riceviamo e pubblichiamo.

"Noi tre Consiglieri di minoranza del gruppo “Uniti per Cavaglià” insieme abbiamo partecipato sabato scorso alla manifestazione contro la discarica di amianto da realizzarsi a Salussola regione Brianco.

Poichè né il Sindaco, né i Consiglieri di maggioranza del Comune di Cavaglià erano presenti, siamo saliti noi tre a presenziare all’incontro che si è svolto con il Presidente della Provincia di Biella.

Erano presenti molti Sindaci anche geograficamente lontani da Salussola ma vicini con il loro appoggio che hanno manifestato esprimendo vivacemente il loro dissenso. Tutti noi siamo sconcertati sia per quanto riguarda la discarica di Salussola e ancor più per quanto ci accadrà con la probabile autorizzazione al mega impianto di trattamento Forsu a Cavaglià.

Ora ci sentiamo appoggiati nella lotta dagli Amministratori presenti che si sono dichiarati fortemente contrari, come lo furono ai tempi di Fenice.

E’ stato richiesto più volte un confronto tra Enti provinciali confinanti ma mai concordi finora nella gestione delle questioni riguardanti i rifiuti. I pareri politici sono sopraffatti sempre dai pareri dei tecnici che pare abbiano la facoltà di decidere il futuro del nostro territorio senza recepire il dissenso manifestato dai Sindaci o da loro delegati.

Siamo veramente stanchi di dover combattere per la salute dei nostri cittadini, cosa che pare passi sempre in secondo piano , come d’altronde non vengono neppure mai tenuti in conto gli interessi degli agricoltori e degli allevatori.

Comunque lotteremo ancora perché la salute e la tutela del nostro territorio siano salvaguardati dalle speculazioni che non portano nessun beneficio ne’ a Salussola e tanto meno a Cavaglià.

Saremo presenti alla Conferenza che si terrà il 20 dicembre alle ore 9 soltanto come uditori senza poter esprimere le nostre ragioni, come avverrà per alcuni Sindaci dei Comuni confinanti che non verranno convocati per una disposizione assurda, tutto ciò dimostra la nostra impotenza".