Sala Biellese, la gestione associata delle scuole in Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale di Sala Biellese, convocato per domani martedì 17 dicembre, alle 21, è chiamato ad approvare la convenzione con i Comuni di Occhieppo Superiore e Zubiena per la gestione associata del servizio di polizia urbana ed amministrativa.

In materia di convezioni, l'assemblea dovrà inoltre discutere l'accordo con i Comuni di Magnano, Torrazzo e Zubiena per la gestione in forma associata dei servizi di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

Oltre all'approvazione dei verbali della seduta del giorno 21 ottobre, l'ordine del giorno prevede la ratifica della variazione di bilancio adottata con delibera di Giunta del 28 novembre, la ricognizione delle partecipazioni possedute e l'individuazione di quelle da alienare, e l'esame del trasferimento di beni immobili all'Opera Pia Ercole Cesale.