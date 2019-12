Giornata di festa alla Domus Laetitiae nel segno della solidarietà

Abituare alla solidarietà e rinforzare l’amicizia che è nata lo scorso anno tra i ragazzi della Domus Laetitiae e i bambini della Scuola Primaria di Tollegno. Questi sono gli obiettivi per cui, con molta gioia ed energia, gli alunni della Primaria hanno aderito al Progetto a favore della Domus Laetitiae di Sagliano promosso dall’Associazione Piccolo Fiore.

Nel mese di novembre i bambini si sono dedicati alla realizzazione di piccoli oggetti e decori natalizi da proporre per il banco di beneficenza pro Domus Laetitiae. In seguito è stata organizzata una festa di Auguri dove una rappresentanza della Scuola di Tollegno è stata accolta dall’Associazione Piccolo Fiore e dagli ospiti dell’Istituto. Per l’occasione gli alunni si sono esibiti in una performance di canti natalizi e l’evento si è concluso con un momento conviviale particolarmente gradito. Questo rapporto di collaborazione è sempre un’occasione di incontro, di confronto e di crescita, un momento gioioso ed allegro per stare insieme, conoscersi e dialogare anche con linguaggi diversi.