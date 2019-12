Valentina Rimoldi sale sul gradino più alto del podio sulle piste di Mera al Trofeo Lo Chalet Riva -FOTO

La 12enne biellese Valentina Rimoldi, in forza allo Sci Club Varallo,ha vinto nella categoria Ragazzi, la gara di slalom speciale valida per il raggruppamento zonale Biella, Vercelli e Canavese. Molti i biellesi e valsesiani presenti sulla pista Primavera di Mera per l'evento organizzato dallo Ski Team Valsesia. Il plotoncino ben strutturato ha sbancato e si è portato a casa le migliori piazze. La gara di Valentina era strutturata su due manche (categoria Allievi e Ragazzi) mentre per i più piccoli una sola gara su pista accorciata. Ma andiamo a vedere i risultati dei biellesi in gara e valsesiani.

BIELLESI. Vittoria nella categoria Cuccioli di Anita Ghiglia e Rolando Enrico, al traguardo anche Federico Busi, Federico Andreotti e Matteo Gariglio.

Nella Categoria Ragazzi Vittoria appunto di Valentina Rimoldi e ottimo 5° posto per Leonardo Indirli, al traguardo anche: Giulio Tonione e Massimo Delleani. In questa categoria peccato per l'uscita di Lucia Crestani dopo un ottima 1^ manche.

Nella Categoria Allievi Ottimo 2° posto per l'atleta di Crevacuore Francesco Eberle, al traguardo anche Angelica Pincin 6^ dello Sci Club Oasi Zegna. Uscita nella 2^ manche Clotilde Ferla.

VALSESIANI. Dominio quasi assoluto per lo Sci Club Varallo, allenato dal valsesiano Loris Cornacchione e dai biellesi Vittorio Borgato e Andrea Villa, che si aggiudica la Coppa di Club, salendo sul gradino più alto del podio 3 volte su 4 nella gara a 2 manche, grazie a un super Nicolò Brunelli (Allievi Under 16) che lascia alle sue spalle i bravi Francesco Eberle e Leonardo Varzi, una ritrovata grande Maria Sole Antonini che batte la rivale di sempre, la bravissima Emilia Mondinelli, terza Rebecca Frigiolini, e a Valentina Rimoldi che supera di un soffio la altrettanto brava Beatrice Guglielmina che chiude davanti a Zoe Gianotti . Il 4° gradino più alto è stato conquistato meritatamente da Filippo Mazzia (Ragazzi Under 14) dello Sci Club Mera, davanti a Tommaso Antonini e Leonardo Peraldi, entrambi del Varallo.