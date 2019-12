Palma di Bronzo CONI al merito tecnico per Maurizio Feggi

Il Maestro di Karate Maurizio Feggi ha ricevuto la “Palma di Bronzo al Merito Tecnico”, prestigiosa onorificenza Nazionale assegnata dal Presidente del Coni Giovanni Malagò. Direttore Tecnico della Ippon 2 Karate di Biella, Cintura nera 6° Dan FIJLKAM, Feggi ha iniziato la pratica del karate all'età di 16 anni con il superamento progressivo degli esami di cintura e con la partecipazione all'attività agonistica.

In seguito ha intrapreso il percorso formativo come Tecnico e ha conseguito le qualifiche di Maestro Specializzato FIJLKAM, Istruttore del Metodo Globale di Autodifesa, Allenatore di Pesistica e Cultura Fisica. La sua carriera è iniziata nel 1984 nella sede di Vigliano Biellese con i corsi per adulti e successivamente è stato tra i primi maestri a sperimentare ed elaborare un metodo di avvicinamento alla disciplina del karate rivolto ai bambini. Grazie alla sua dedizione e competenza nel settore giovanile, il Comitato Regionale Piemonte, gli ha assegnato l'incarico di Responsabile Regionale Scuola e Promozione e Attività Giovanile FIJLKAM. Inoltre sotto le direttive del D.T. della Nazionale Italiana, prof. Pierluigi Aschieri, ha intrapreso il Progetto Sport a Scuola insegnando Karate in numerose Scuole Elementari del Biellese dai primi anni 2000 ad oggi.

Nei 30 anni di attività come Direttore Tecnico, Feggi ha curato la preparazione dei suoi atleti nella specialità kumité (combattimento) e ha partecipato costantemente all'intensa attività agonistica della Federazione FIJLKAM e del CONI. Il suo lavoro di molti anni ha dato i frutti proprio nell’ultimo decennio, in cui il livello tecnico della disciplina è cresciuto in modo esponenziale così come il numero dei praticanti. Nei risultati ottenuti in diverse categorie di età, maschili e femminili, si contano 13 podi ai Campionati Italiani di cui 3 ori, 7 argenti, 3 bronzi, numerosi podi Internazionali, moltissimi titoli Regionali, tredici atleti convocati agli allenamenti della Nazionale Giovanile di cui due hanno vestito la maglia azzurra.

Feggi collabora con il Comitato Regionale come Docente ai Corsi Regionali di Formazione e Aggiornamento Insegnanti Tecnici e fa parte della Commissione agli Esami Regionali Dan; inoltre è componente dello Staff Tecnico dell'Eurocampkarate di Cesenatico in cui viene curata la preparazione tecnica di molti ragazzi provenienti da tutta Italia. Dallo scorso anno, insegna e trasmette la sua passione in una nuova e attrezzata sede della Ippon 2 situata all'interno dell'Accademia dello Sport.