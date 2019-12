Pallanuoto: Esulta Dynamic con l'Under 13 in finale a Torino. Under 18 corsara a Varedo

Ottima prestazione per l'under 13 di pallanuoto Dynamic Sport-In Sport, in vasca domenica scorsa alla piscina monumentale di Torino: i giovanissimi allenati da Mirko Remorini e Luca Casanova si sono arresi solo in finale alla corazzata Torino 81. Hanno partecipato al trofeo: Torino 81, Dinamica Torino, Dinamica Susa, Dynamic Sport, Mestrina Nuoto, Nuoto Club Monza. In squadra Nicolò Corrente, Vittorio Todaro, Stefano Raise, Riccardo Raise, Emanuele Monteleone, Vittorio Simoncelli, Riccardo Mosca, Pietro Damiano, Giona Damiano, Tommaso Germanetti, Pietro Remorini, Ettore Ciaravino, Graziano De Rossi, Mattia Armondi, Alessandro Ibotti, Alessandro Scelfo.

L'under 18, invece, ha assunto i panni del corsaro: i ragazzi allenati da Paolo Musso e Mattia Paluan, hanno battuto 8-6 la Pallanuoto Piacenza nella trasferta di domenica a Varedo. Marcatori della partita Gabriele Blotto (4 gol) e il capitano Andrea Blotto (4 gol). In squadra Matteo Peraldo, Gabriele Blotto, Matteo Fantin, Sofia Doda, Lorenzo Vezzù, Nicola Perotto, Andrea Chiorboli, Pietro Germinetti, Lorenzo Imarisio, Pietro Seresini, Filippo Multari, Andrea Blotto.