Alexander Coen corre in Argentina. Lo scorso 8 dicembre per il giorno dell'Immacolata, Alex ha partecipato alla 10K Racing Club a Buenos Aires. Ottima prestazione la sua, ha passato il traguardo per 56° su un totale di 644 concorrenti e 4° su 77 della sua categoria d'età mancando di un soffio il podio con un tempo di 42' 38''.