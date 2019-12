Pranzo di Natale per la Lega Biella: presente anche il capogruppo alla Camera Molinari FOTO

Erano tanti i partecipanti al pranzo di Natale della Lega biellese, al termine dell'assemblea dei militanti tenutasi domenica mattina a Palazzo Boglietti, a Biella. “Dall'analisi degli ultimi mesi – spiegano i presenti - che hanno portato la Lega biellese a scrivere una pagina di storia importante della politica cittadina e regionale, si è passati a quella dei mesi che ci attendono, sia a livello locale che nazionale, con la consapevolezza - e lo confermano gli ultimi infimi attacchi ricevuti - che la Lega sia la forza politica che dà più fastidio a chi ha perso le idee ed il contatto con il popolo”.

Per l'occasione, sono intervenuti il sindaco di Biella Claudio Corradino, il segretario provinciale e consigliere regionale Michele Mosca e il segretario piemontese e capogruppo alla Camera dei Deputati Riccardo Molinari. “Momenti come questo - ha commentato Mosca - sono il fulcro della partecipazione in quello che è il partito più longevo dell'arco parlamentare, proprio perché ci si incontra di persona e si fa il punto politico sulla situazione con una discussione dalla quale emergono spunti interessanti per il futuro del partito stesso e dell'amministrazione del territorio. I prossimi mesi saranno molto importanti perché stiamo lavorando a progetti di grande interesse per il Biellese; auspichiamo inoltre che si torni al più presto al voto anche per il Parlamento affinché la Lega e Matteo Salvini tornino al governo del paese per portare il cambiamento tanto auspicato tra i cittadini”.

Al termine dell'assemblea, scambio degli auguri di Natale e “ci siamo dati appuntamento all'anno nuovo con grandi battaglie che ci vedono protagonisti – conclude - e con le porte della nostra sede che saranno sempre aperte per tutte le persone desiderose di conoscerci e sostenerci”.