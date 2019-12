Manovra. Pichetto (FI): ineccepibile Casellati, ha difeso diritti Parlamento

"Corretta e ineccepibile la decisione con cui la presidente Casellati ha deciso l'inammissibilità della norma che avrebbe determinato un'ampia liberalizzazione della produzione e della commercializzazione della cannabis. Un tema così delicato come quello droga, leggera o meno, non può essere inserito all'interno di provvedimento che nulla a che vedere con questo argomento e soprattutto senza una discussione ampia e articolata nel merito. Quindi grazie alla presidente Casellati, che ha difeso il diritto del Parlamento a discutere e non a 'spingere un bottone'". Lo dichiara il senatore di Forza Italia, Gilberto Pichetto Fratin, responsabile nazionale del Dipartimento Finanze e Bilancio.