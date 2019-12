Delmastro e Chiorino: "Reddito di cittadinanza? Denaro sprecato a danno del sostegno alle aziende"

Giornata di bilanci e auguri nella sede di Fratelli d'Italia a Biella. "Il 2020 per noi dovrà essere il tempo del rilancio soprattutto biellese dopo i nefasti 2008 e 2011". Questo è l'obiettivo per il parlamentare Andrea Delmastro e l'assessore regionale Elena Chiorino. Tempi di bilanci di fine anno, positivi per l'ex sindaco di Ponderano che in sei mesi di lavoro ha sfoderato tanta grinta e "quella concretezza che solo le donne riescono ad avere" come ha puntualizzato lo stesso Delmastro. E la dimostrazione è arrivata puntuale per i 20 mila lavoratori in cassa integrazione nel solo Piemonte: "Inaccettabile al solo pensiero" precisa Chiorino. In una questione spinosa alla quale molti altri politici non sono riusciti a trovare il bandolo della matassa, la biellese è corsa a supporto delle famiglie in difficoltà riuscendo a firmare un accordo, prima con Intesa San Paolo poi con Banca Sella, per ottenere la cassa anticipata, misura importante e realizzata velocemente.

Ma per Delmastro e Chiorino non mancano le frecciate al reddito di cittadinanza, "denaro sprecato" a loro dire, a danno del mancato utilizzo per tutelare e sostenere le imprese. Una soluzione ci sarebbe: consulenti aziendali messi a disposizione dalla Regione per entrare nelle imprese, fotografare la loro identità attuale e analizzare al fine di correggere con un lavoro di squadra le debolezze rafforzando la crescita. "Sono imprenditori -dice Chiorino- che tutti i giorni alzano la serranda della ditta quasi da eroi. Non dimentichiamolo". In tutto questo quadro, l'assenza di formazione per figure professionali è una mancanza negativa fondamentale. "In Piemonte questo tema deve essere riorganizzato -continua l'assessore regionale-. Gli imprenditori non trovano questi personaggi e sono obbligati ad investire per la loro formazione. La Regione deve crearli finalizzando le ricerche verso l'occupazione giovanile anche con la finalità di mantenere i ragazzi sul nostro territorio".

E senza tralasciare il microcredito. "A breve entrerà in vigore il codice d'insolvenza che rischia di essere un boomerang rispetto alla stessa azienda perché le banche non interverranno più a loro sostegno -conclude Elena Chiorino-. Allora ecco perché bisogna intervenire prima. Questo è un Piemonte che, grazie a Fratelli d'Italia, scommette sulla crescita, imprenditoria, occupazione e formazione".