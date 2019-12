Ecostoviglie, un’azienda a Minimo impatto

Quando ti trovi imbottigliato in mezzo al traffico, spesso iniziano a passarti per la mente un sacco di pensieri. Guardi quello che ti circonda e vedi cosa stai offrendo ai tuoi due figli: una città sporca, inquinata e imbottigliata nel traffico. Vorresti vivere assieme ai tuoi familiari in un ambiente pulito e sai che, per raggiungere questo obiettivo, devi cambiare delle tue abitudini quotidiane, ma, per il benessere tuo e dei tuoi figli, sei disposto ad affrontare la sfida. Sembra una scena di oggi. Immaginatela dieci e più anni fa.

Quelli che stanno chiacchierano in auto, fagocitati dal traffico di Roma, sono marito e moglie. Parlano di sprechi e, nello specifico, di quanti rifiuti produca il settore della ristorazione (e sono solo) in termini di stoviglie e piatti usa e getta. In Italia si inizia a parlare di posate e piatti in bioplastica: sarebbe bello offrire al mercato una alternativa ecosostenibile alla plastica tradizionale.

Questi due coniugi sono Giuseppe Avolivolo e sua moglie Maria Rosaria, oggi due imprenditori della green economy. Da quel colloquio, venne... concepito il loro “terzo figlio”: Minimo Impatto una consolidata azienda green che sorge alle porte di Roma e distribuisce prodotti ecosostenibili in tutta Italia.

Gia. Ma come ci sono arrivati? Quello che li attendeva non è un percorso facile da percorrere: bisogna convincere ristoratori, rivenditori, grossisti e addetti al catering e, alla fine, i consumatori che fosse necessario cambiare le proprie abitudini e cercare nuovi strumenti da usare nei momenti di convivialità, nei picnic e nei banchetti?!

Per spingere le persone a fare dei cambiamenti non sono sufficienti le parole, ma serve l’azione. I segreti del successo sono stati tanti. Amore, passione, crederci convintamente, investire nell'informazione e... semplificare la vita anche agli acquirenti: su tale scia nascono due portali di acquisto online, minimoimpatto.com dedicato alle famiglie e ecostoviglie.com con una grandissima selezione di stoviglie ecosostenibili, in primis monouso. Un catalogo che continua a crescere anche grazie ai preziosi feedback delle persone. Dall’ascolto delle loro esigenze sono nati, ad esempio, prodotti di successo. Un esempio? I kit risparmio ecostoviglie che contengono già tutto quel che serve per la propria ecofesta e contengono piatti, bicchieri posate 100% biodegradabili e compostabili, che permettono di organizzare qualsiasi tipo di evento (feste di compleanno per bambini, coffee break, eco-matrimoni, sagre) nel pieno rispetto dell’ambiente.

Dopo oltre dieci anni la sfida di Giuseppe e di Maria Rosaria è vinta e Minimo Impatto ormai è una società leader nella distribuzione di prodotti ecosostenibili e compostabili per la ristorazione e il catering, anche grazie ai suoi portali on line, che hanno permesso a Minimo Impatto di promuovere ed offrire ad un pubblico sempre più ampio una alternativa ecosostenibile ai tradizionali piatti, bicchieri, posate e vassoi usa e getta realizzati con plastica ottenuta dal petrolio.

Dove trovare le risposte alle vostre esigenze di eco...stoviglie? Su www.ecostoviglie.com