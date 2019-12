Da Castellani Shop il miglior arredamento Made in Italy per uffici direzionali

L’ufficio direzionale perfetto? Confortevole, funzionale e coerente con l’immagine aziendale. Realizzarlo non è un’operazione banale e richiede un vaglio scrupoloso degli arredi, che devono agevolare le attività lavorative e allo stesso tempo comunicare correttamente i valori legati alla corporate identity.

Per il successo del progetto, è buona norma iniziare la selezione dell’arredamento partendo dalla scrivania. Per prima cosa le dimensioni: deve essere abbastanza ampia da ospitare pc, dispositivi elettronici, documenti cartacei e cancelleria. Indispensabile la presenza di uno o più cassetti con serratura, dove conservare i documenti importanti.

Va inoltre prestata attenzione ai materiali. Vetro e legno sono i più indicati, conferiscono all’ambiente un tono elegante e professionale. In quanto alla colorazione, meglio evitare scrivanie troppo scure, possono risultare cupe.

Come per la scrivania, la poltrona destinata all’ufficio direzionale è generalmente più alta e imponente di quelle utilizzate in contesti operativi. Dovrà essere ergonomica, in modo da fornire un adeguato sostegno alla schiena durante l’intera giornata lavorativa.

Capitolo illuminazione. Perché l’ambiente risulti accogliente, la luce non deve essere troppo forte. La scelta tra luce calda o fredda dipende dalle sensazioni che si desiderano trasmettere. Se l’obiettivo è creare un’atmosfera familiare, le luci calde sono le più indicate, mentre quelle fredde sono riservate a uffici con un tono serio e formale.

