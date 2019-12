Da Zucchero&Filato capolavori di pasticceria per appagare i cinque sensi FOTO e VIDEO

Zucchero&Filato nasce dalla mente creativa di Simone Frezzato, che, insieme alla sorella Selena, gestiscono con successo dal 2005 il“Glamour”, location moderna in pieno centro storico, vero punto di riferimento per tutti i Biellesi.

Ad inizio 2019, decidono di completare e diversificare l’offerta ed acquisiscono i locali che confinano con il cortile interno del Glamour, sede estiva del ristorante.

In 10 lunghi mesi Simone si dedica al progetto seguendo di persona la ristrutturazione, una location importante arricchita da sfarzose colonne in granito che fanno da cornice ad un arredamento moderno con richiami al classico. Il risultato è un locale metropolitano con vetrine di ultima generazione ed una cucina a vista.

Zucchero&Filato è Zucchero, la materia prima per eccellenze in pasticceria, e Filato, che rappresenta la storia manifatturiera del Biellese.

Il punto focale del locale è la pasticceria, che si affida alle sapienti mani di 5 professionisti dell’arte bianca, che fanno tesoro di preziosi suggerimenti di mastri pasticceri di fama mondiale e arricchiscono ogni giorno le vetrine con piccola pasticceria e piccolissime mignon, preziose monoporzioni, torte della tradizione e moderne, fragranti brioche con impasto italiano e francese, sottili biscotti da tè. Capolavori dai gusti sopraffini racchiusi in consistenze paradisiache: ogni creazione diventa per i cinque sensi un’esperienza senza pari, cui è impossibile resistere!

Con #PanettoneSartoriale, per le feste natalizie Zucchero&Filato vi propone, solo su ordinazione, panettoni farciti per tutti i gusti, con ingredienti 100% italiani: farina, lievito madre, uva sultanina e frutta candita si incontrano dando vita ad un sapore unico.

Zucchero&Filato è anche confetteria, gelateria artigianale, caffetteria, teeria, e, per gustare un aperitivo spettacolare, vi aspetta a Biella, in Via Italia 8 (tel. 015 81321373; mail info@zuccheroefilato.it; sito internet www.zuccheroefilato.it ; social: Facebook-Instagram).