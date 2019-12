A Borriana la scuola primaria si presenta

La scuola dell'infanzia e quella primaria di Borriana sono facili da raggiungere per chi proviene da fuori. Entrambe le scuole sorgono nella parte centrale del paese, sono servite da un ampio parcheggio, e sono poste una di fronte all'altra con facilità di accesso per chi porta i bimbi sia all'infanzia che alla primaria.

Inoltre nella stessa struttura della scuola infanzia si trova il micronido con il quale sono in essere progetti di continuità, finalizzati a consentire che il passaggio da nido a materna sia naturale e quasi impercettibile per i bimbi, perché scendono dal piano superiore al piano terra, che già conoscono per le attività svolte in collaborazione.

Oggi, martedì 17 dicembre, dalle 13:30 alle 18, si terrà l'Open Day della scuola primaria per tutti i bambini di 5 anni accompagnati dai genitori, che, alle 18:30, saranno tutti invitati alla festa degli auguri in palestra. "L’Open Day della scuola primaria è aperto a tutti i bimbi dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia che verranno a trovarci. - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - Per loro le insegnanti maestre della scuola primaria hanno organizzato un piccolo tour per visitare la scuola e i suoi luoghi. Vedranno il laboratorio di informatica, la palestra, il giardino e tutto ciò che di bello mette a disposizione la nostra scuola. Le maestre saranno a disposizione per tutti i chiarimenti e le domande che i genitori vorranno fare. Sarà occasione anche per conoscere le molteplici attività extra scolastiche ed i servizi offerti dal Comune".