Viaggiare in Italia e all’estero – tutto il mondo è paese

Quasi tutti gli italiani, prima o poi, programmano una vacanza per trarre un respiro di sollievo dalla propria quotidianità. Certo, il periodo storico in cui viviamo non è dei migliori e spesso l’idea stessa di programmare un viaggio sembra essere irraggiungibile, sia per motivi legati ai propri impegni, sia per ragioni meramente economiche che ci ancorano nella nostra casa.

Nonostante questo, il desiderio di evadere rimane radicato dentro noi e sempre più persone vanno a sfruttare le cosiddette vacanze last minute, nella speranza di risparmiare il più possibile sulle spese di viaggio.

Questo tipo di pratica sembra però impossibile per le vacanze fuori dall’Unione Europa, considerato che spesso sono necessari documenti difficili da ottenere e che potrebbero metterci in una posizione di difficoltà qualora stessi programmando un viaggio lampo con poco tempo di preavviso.

Certo, l’UE ci viene incontro dandoci la possibilità di viaggiare con solo la nostra carta di identità tra tutti i paesi che condividono gli stessi trattati, così che si possa essere pronti a partire in qualsiasi momento.

Ma se volessimo espandere i nostri confini? Esiste un modo per ridurre i costi al minimo senza rinunciare a un viaggio verso un paese lontano?

Andiamo a vedere velocemente alcuni consigli a tal proposito, così da sapere esattamente come muoverci senza commettere errori.







Come prepararsi e risparmiare per un viaggio all’estero







Abbiamo già detto in precedenza che nell’Unione Europea è possibile viaggiare portando con noi semplicemente la carta di identità. Il discorso naturalmente cambia quando la nostra meta è fuori dai confini europei.

Piccola nota prima di continuare: le Isole Canarie sono tra le mete più ambite da parte degli italiani, sia per provare una meta tropicale a basso costo, sia per saggiare un eventuale trasferimento definitivo in questa località. Sebbene queste isole si trovino a largo del continente africano, è bene ricordare che appartengono alla Spagna e, per questo motivo, è sufficiente la carta di identità per visitarle.

Per tutto il resto c’è il passaporto. Molte persone non richiedono questo documento perché lo considerano superfluo, avendo già con loro la propria carta di identità e, spesso, anche la patente. Ma il passaporto è un documento molto importante, sia perché riconosciuto in tutto il mondo, sia perché ha un tempo di emissione abbastanza lungo ed è quindi il caso di averlo pronto per ogni evenienza.

Sebbene il costo di questo documento sia piuttosto alto, considerato che il prezzo supera facilmente il centinaio di euro, è bene ricordare che è valido per dieci anni e che è piuttosto facile da ottenere: le foto possono essere richieste anche online ed è meglio averlo in caso ci capiti l’occasione per una vacanza improvvisata.