Export, opposte dinamiche per Biella e Vercelli nei primi nove mesi del 2019

Nei primi tre trimestri del 2019 il valore delle esportazioni biellesi ha superato la quota di 1.385 milioni di euro, registrando però un calo del -5,2% rispetto al corrispondente periodo del 2018, mentre quello delle esportazioni della provincia di Vercelli è risultato superiore ai 1.900 milioni di euro, segnando un aumento pari al +7,3%, il dato più alto a livello regionale, dove solo Cuneo registra l’altro segno positivo.

La performance registrata a livello delle due province si inserisce in un contesto generale che ha visto dinamiche diverse a livello territoriale. A fronte di una media nazionale positiva attestata al +2,5% assistiamo ad un generale calo dell’area nord occidentale del Paese che ha segnato -0,9%, nel cui ambito il Piemonte ha registrato una maggiore contrazione pari a -2,9%.

“Se è vero che i dati vengono sempre confrontati con il periodo corrispondente dell’anno prima, il 2018 che ha rappresentato l’anno record per le esportazioni delle nostre due realtà, dobbiamo evidenziare come, almeno per il Biellese, la spinta abbia perso parte del suo slancio, dove il settore tessile, che rappresenta oltre il 60% delle esportazioni, mostra un lieve calo. D’altro canto il risultato davvero buono per Vercelli non deve nascondere le differenze registrate tra i diversi comparti, come il tessile, sebbene il territorio, grazie anche ad una maggiore differenziazione produttiva, sia riuscito ad incrementare quote sui mercati UE ed Extra UE, contrariamente alla realtà biellese. Certamente le nuove recenti minacce di ritorsioni daziarie a livello internazionale non hanno creato un clima favorevole per gli scambi. L’export rimane una delle componenti strategiche per le imprese dei due territori che, tradizionalmente, vantano una forte propensione alle vendite all’estero. È evidente che dobbiamo cogliere pienamente l’importanza strategica del Made in Italy, con opportune politiche di promozione della cultura della qualità che ci contraddistingue” dichiara Alessandro Ciccioni, Presidente della Camera di Commercio di Biella e Vercelli.

BIELLA

Le attività manifatturiere, che segnano nel complesso un calo del -5,7%, costituiscono la componente quasi esclusiva dell'export provinciale. Il solo settore che registra un incremento di un certo rilievo è quello degli altri prodotti, un dato da leggere comunque in relazione ai bassi valori assoluti. In leggero calo nel complesso i prodotti tessili (-2,6%), che rappresentano il principale settore (con una quota pari al 60% del totale export provinciale) e nel cui ambito il solo segno positivo è registrato dai filati (+2,3%), mentre risultano in calo gli altri comparti, con una diminuzione piuttosto marcata per gli altri prodotti tessili (-12,2%). Dando uno sguardo ai settori con i valori assoluti più di rilievo, sono in flessione gli articoli di abbigliamento (-11,0%), le altre attività manifatturiere (-7,0%) e la meccanica (-10,4%).

Per quanto concerne i mercati di sbocco, l'Unione Europea, assorbendo il 53,6% delle vendite all’estero, si conferma la destinazione principale dell’export biellese, anche se nel corso di questi primi nove mesi è stato registrato un calo del -7,4% delle esportazioni in ambito UE.

Sono proprio le vendite verso alcuni dei Paesi continentali più rappresentativi per l'export biellese a destare qualche preoccupazione per le loro dinamiche poco incisive, frequentemente caratterizzate dal segno negativo. Per i primi due mercati di sbocco, Germania e Francia, si registra rispettivamente un calo del -10,4% e una crescita molto contenuta del +1,0%; marcata la battuta di arresto verso il Regno Unito, con una diminuzione del -11,5%.

Nei mercati extra UE si registra purtroppo, dopo lungo tempo, un calo complessivo del -2,4%, con dinamiche delle vendite non univoche. In calo del -13,7% le esportazioni verso la Svizzera, che si conferma comunque il secondo mercato di destinazione. Statico l’export verso la Cina (+1,0%), in deciso aumento quello verso il Giappone (+26,3%), in ripresa quelle verso la Turchia (+5,0%) mentre frenano le esportazioni verso alcuni Paesi come Hong Kong (-13,9%) e in misura minore verso gli Stati Uniti (-4,1%).

VERCELLI

Nel complesso il dato è di rilievo (+7,3%), specie considerando le medie regionali e nazionali ed il fatto che il confronto è con un periodo riferito al 2018, anno record per l’export.

Anche per la provincia di Vercelli è il settore manifatturiero a coprire quasi in esclusiva la quota dell'export provinciale, segnando nel complesso un aumento del +7,5% dei volumi di vendite all'estero. Il tessile abbigliamento registra un +5,1%, in questo settore però è il comparto degli articoli di abbigliamento, il più importante in termini di valori assoluti, a trainare la crescita confermando il buon periodo, registrando un incremento pari a +11,7%, mentre il segno meno caratterizza la dinamica per i prodotti tessili (-16,8%).

Nel variegato settore dell'industria metalmeccanica compaiono alcuni segni negativi, con il calo ad esempio (tra i comparti con un minimo peso in termini assoluti) dei mezzi di trasporto (-12,1%). Nell’ambito del settore si registra la buona performance del comparto dei macchinari ed apparecchi n.c.a. (+9,2%), che segna anche il valore assoluto più alto.

Si registrano aumenti per il settore alimentare (+9,1%), mentre è sostenuta la dinamica degli articoli farmaceutici (+21,5%) e dei prodotti chimici (+19,3%).

Il bacino dell’UE 28 si conferma la destinazione principale delle esportazioni vercellesi, coprendo il 55,9% delle vendite all’estero. Considerando i paesi che assorbono le quote più significative dell’export provinciale, risultano positive le esportazioni verso la Francia (+6,1%), il Regno Unito (+15,6%) e l’Austria (+55,3%), in leggera crescita, nonostante il periodo di recessione, quelle verso Germania (+3,4%). Nel complesso l'area comunitaria ha registrato un dato globale di aumento dell'export pari a +6,8%.

Ancora più dinamico l'export nei mercati extra UE che ha registrato un aumento pari al +7,9%, influenzato dalla forte espansione verso gli Stati Uniti (+31,5%) e, seppure in misura minore, verso la Cina (+5,9%), mentre in questi primi nove mesi tra i mercati con una certa importanza registriamo una contrazione delle esportazioni verso il Giappone (-18,5%) e la Svizzera (-12,1%).