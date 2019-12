Dal Nord Ovest - Fiamme in un pollaio

Pollaio a fuoco, nella sera di lunedì, in un fondo agricolo di via Antonelli a Santhià. Le fiamme si sono propagate poco dopo le 20,45: sul posto sono intervenute una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e una del distaccamento volontario di Santhià.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere le fiamme, effettuare la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dalle fiamme. Sul posto anche i carabinieri di Santhià per i gli accertamenti del caso: i danni sono in fase di quantificazione.