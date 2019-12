Intervento di vigili del fuoco e croce rossa in via Matteotti a Cossato

Intervento dei vigili del fuoco in via Matteotti a Cossato, introno alle 11 di questa mattina, a seguito di una chiamata, probabilmente per soccorrere una donna che non rispondeva all'interno della sua abitazione. Una volta entrati hanno trovato l'anziana in stato di coscienza e l'hanno consegnata ai sanitari del 118. La cossatese è stata quindi visitata e trasportata all'ospedale di Ponderano per le cure del caso.