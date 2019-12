Frana sulla Settimo Vittone, da oggi pomeriggio nuova chiusura

Ritorna il blocco della Settimo Vittone. "Dal tardo pomeriggio di oggi la SP 419 “Settimo Vittone” sarà nuovamente chiusa ed il transito sarà interdetto per ragioni di sicurezza -scrive il comunicato della provincia di Biella-. Come è già stato reso noto, sulla carreggiata grava un imponente movimento franoso. Il geologo incaricato, a seguito dei rilievi, ha infatti valutato la stabilità del versante a monte della strada che ha portato alla riapertura in senso unico alternato, condizionandola, però, a condizioni meteo favorevoli. Le piogge, infatti, come facilmente intuibile, potrebbero causare il distacco del terreno. Pur comprendendo l’importanza di tale collegamento stradale, è indispensabile procedere all’interdizione del transito per motivi di sicurezza. Salvo cambiamenti, attualmente non previsti, la chiusura durerà da oggi fino ad almeno venerdì". Potrebbero esserci nuovi aggiornamenti a secondo dell'evoluzione del meteo.