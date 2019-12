Biella, sosta selvaggia: parcheggia davanti a passo carraio e si dimentica l'auto

Non si conoscono le cause ma la fine di questa storia scrive che la Ford Kuga, in sosta selvaggia, è stata rimossa stamattina intorno alle 11, dal carro attrezzi. Mezzora prima una ultrasessantenne residente nella via, a bordo della sua utilitaria ha tentato di uscire dal cortile di casa in via Palazzo di Giustizia a Biella. Dopo aver provato, per svariato tempo, ad avvertire con il clacson il proprietario, alla donna non è rimasto altro che avvertire la polizia locale. Il traffico è rimasto bloccato per circa 20 minuti, tempo necessario di rimuovere e caricare la Ford sul carro attrezzi per poi traslocarla nel deposito dell'azienda incaricata.