Biella: lite in via Palazzo di Giustizia, la polizia interviene e trova marijuana -FOTO

Una coltivazione di marijuana a pochi passi dal tribunale. E' quello che hanno stato scoperto gli agenti della squadra volante a seguito di una chiamata per una lite in corso tra madre e figlio. Il fatto è successo stamattina intorno alle 10,30 quando in via Palazzo di Giustizia sono intervenute tre pattuglie. Proprio a seguito del litigio i poliziotti sono andati più a fondo con la perquisizione dell'abitazione. Fatto che ha portato alla scoperta di numerose piantine di stupefacente. Nel sottotetto dell'appartamento, infatti, hanno rinvenuto una vera e propria serra con sistema di areazione e lampade. Sono state sequestrate 10 piante di marijuana con grandezza e altezza differente.