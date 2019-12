Sordevolo, gli attori della Passione salutano il Mercatino degli Angeli

Si è conclusa domenica 15 dicembre la 18° edizione del Mercatino degli Angeli. Nonostante quest’anno il tempo non sia stato favorevole numerosi visitatori, provenienti da tutte le regioni del nordovest e dalla Svizzera, hanno raggiunto Sordevolo per trascorrere alcune ore immersi nell’atmosfera che si può respirare in un paesino di mezza montagna che ogni anno si trasforma in borgo natalizio.

Per l’organizzazione è sempre molto gratificante constatare sia la soddisfazione degli espositori che, fra l’altro, apprezzano l’accoglienza che viene loro riservata, sia il consenso dei visitatori che gradiscono anche le proposte culturali. Ha avuto successo anche il settore ristorazione che ha messo a disposizione 340 posti a sedere per ogni giornata.

Per salutare i partecipanti dell’ultima giornata alcuni figuranti della Passione, in costume di scena, sono passati lungo le vie del mercatino ad offrire un aperitivo e a ricordare l’appuntamento della prossima estate.

Con la chiusura del Mercatino degli Angeli anche il Museo della Passione, che ha accolto e guidato nella visita parecchie persone in queste settimane, si prende una pausa; in questi giorni, infatti, hanno inizio alcuni lavori di restyling che lo porteranno a riproporsi in primavera in una veste al passo con i tempi, con un miglioramento degli spazi e con novità nei contenuti.

Da parte degli organizzatori va un enorme grazie ai circa 200 espositori che sono stati presenti e a tutti coloro che hanno contribuito, in vari modi, alla realizzazione della manifestazione, collaborando,supportando e promuovendo…. tutti, nessuno escluso, sono davvero tanti e sarebbe impossibile elencarli!!!

Il Mercatino degli Angeli dà l’arrivederci nel 2020 alla 19a edizione, ma l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo attende tutti dal 13 giugno al 27 settembre per assistere alle rappresentazioni della Passione di Sordevolo.