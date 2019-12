Aspettando la notte di Natale a Valle Mosso si festeggia con il tradizionale falò

Come ormai da tradizione, in località Valle Mosso è prevista, anche quest'anno, l'iniziativa Aspettando la Notte di Natale, in programma per martedì 24 dicembre, grazie alla collaborazione e al lavoro di numerosi gruppi: l'Associazione giovanile “W.V.M. - W Valle Mosso”, la Squadra A.I.B. di Valdilana, il gruppo Alpini di Valle Mosso e il patrocinio del Comune di Valdilana.

“Il falò natalizio - affermano i giovani volontari dell'Associazione W Valle Mosso - è una tradizione molto forte del nostro territorio tanto da essere giunta alla 43ª edizione. È una bella occasione per riunirsi e attendere insieme la magia del Natale”. Dalle 23 presso Piazza Martiri della Libertà, saranno presenti i ragazzi dell'Associazione Giovanile con il lancio dei palloncini luminosi dopo aver espresso un desiderio e un buon proposito per il nuovo anno. Durante la serata inoltre saranno offerti dolci natalizi, cioccolata calda e vin brulè. A seguire l'accensione del tradizionale falò.