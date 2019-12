Buona partecipazione a Campiglia Cervo per gli appuntamenti natalizi, realizzati dalla pro loco locale e andati in scena domenica scorsa, 15 dicembre. Famiglie e tanti bambini hanno riempito la piazza della chiesa e fatto visita alla casetta di Babbo Natale. Qui, il simpatico vecchietto vestito di rosso ha raccolto le letterine dei più piccoli in vista delle festività natalizie.