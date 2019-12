Pizza e doni da Babbo Natale per i bimbi di Valdengo

Giornata di festa a Valdengo. Ieri, 16 dicembre, si è tenuto il pranzo dei bimbi dell'asilo che, dopo aver gustato la pizza, hanno ricevuto i doni da Babbo Natale, in visita nel plesso scolastico. “Voglio esprimere al Gruppo Alpini e all’ospitalità della pizzeria “La Giara” i ringraziamenti più sinceri per l’iniziativa che si ripete da diverso tempo – spiega Ezio Pella, presidente della Fondazione Rivetti di Valdengo - L’amministrazione dell’asilo e le insegnanti ringraziano la pro loco e le penne nere per la collaborazione e la buona riuscita dell’evento”.