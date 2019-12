Consegnate a Candelo borse e premi di studio

Ieri, 16 dicembre, prima del Consiglio Comunale si è svolta l'annuale cerimonia di consegna dei premi e borse di studio. Numerosi gli studenti e le studentesse premiati. Questi i loro nomi: Borsa di studio in lingua inglese “lascito scanzio” intitolata a dionisio frun quinta, finalizzata al soggiorno all’estero studentessa Carlotta Biasin; Premi di studio del Comune di Candelo assegnati a Francesco Musso e Silvia Calzavara; Borsa di studio Prof. Giuseppe Lacchia destinata uno studente scuola secondaria di primo grado assegnato a Riccardo Antorra; Borsa di studio Prof. Giuseppe Lacchia di destinata ad una studentessa scuola secondaria di primo grado a Marsilda Koni; Borsa di studio “Maestro Falla Ernesto” destinata ad una studentessa scuola secondaria di primo grado a Sophia Calzavara;

Borsa di studio Sig.ra Clara Vigliani Albertini destinata ad una studentessa scuola secondaria di primo grado a Kevin Roma; Premio di studio del Comune di Candelo destinato ad una studentessa scuola secondaria di primo grado a Alice Mancini; Premio di studio del Comune di Candelo destinata ad una studentessa scuola secondaria di primo grado a Kamila Koni; Due borse di studio in memoria di Stefano Migazzo per due studenti 3^ anno scuola secondaria di 2^ grado, assegnate Vanessa Bentivenga e Alice Bagatin; Borsa di studio intestata al Dottor Camillo Vigliani per uno studente della scuola secondaria di secondo grado assegnata a Federico Bordin; Due premi di studio del Comune di Candelo per studenti della scuola secondaria di secondo grado assegnati a Luca Melis e Federica Pregnolato; Premio di studio del Comune di Candelo per uno studente universitario assegnato a Elena Cornella; Premio di studio del Comune di Candelo per un laureato assegnato a Valeria Pizzoglio; Premio per meriti sportivi del Comune di Candelo assegnato a Gaia Savioli. Il totale dei premi e delle borse assegnate ammonta a circa 5.000 euro.